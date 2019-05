De politie komt graag in contact met getuigen van de woningoverval of met mensen die op andere wijze over informatie beschikken. Men name is de recherche geïnteresseerd in mogelijke getuigen die kort voor de overval en na het vertrek van de verdachten een verdachte situatie hebben waargenomen of de verdachten hebben gezien. Er kan worden gebeld met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via M-Online melden. Bovendien kan informatie worden gedeeld via het Meldformulier op Politie.nl.