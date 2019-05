Politie zoekt getuigen aanrijding Pieter Calandlaan

Bent u getuige geweest van deze aanrijding of heeft u meer informatie over deze zaak? Neem contact op met 0900-8844 of 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem. Ook mensen die mogelijk dashcam-, bewakingscamera- of andere beelden hebben, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie. Dit kan ook via onderstaand tipformulier, waar rechtstreeks beelden geüpload kunnen worden.