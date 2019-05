Verdachte afpersing meldt zich na uitzending Team West

Den Haag - Op dinsdagavond 14 mei meldde een 19-jarige inwoner van Den Haag zich bij een politiebureau in Den Haag als verdachte in een zaak waarbij een slachtoffer werd gedwongen om geld te pinnen. Diezelfde avond waren in de uitzending van opsporingsprogramma Team West bij Omroep West camerabeelden getoond van de verdachte. Politieagenten hielden hem in het bureau aan.