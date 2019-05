Agenten mishandeld bij aanhoudingen

In Barendrecht gingen twee agenten af op een melding van een ruzie op straat. De agenten probeerden de gemoederen te sussen, maar een 29-jarige vrouw uit Rotterdam bleef vervelend doen. Vermoedelijk was zij onder invloed en op grond daarvan werd zij aangehouden. Toen ze in de arrestantenbus probeerde de gordel los te maken, probeerde de agent haar tegen te houden. Hier was de vrouw niet van gediend en er ontstond een worsteling waarbij zij de agent in de linkerarm beet. De agent heeft de vrouw kunnen laten stoppen met bijten maar de dame in kwestie gaf de agent nog letterlijk een trap na in het gezicht. Het onderzoek naar dit incident loopt en de verdachte wordt gehoord.

In een ander gedeelte van Rotterdam, Crooswijk was het gisteravond ook mis. De politie kreeg een melding van vernieling van een ruit van een woning. Eenmaal ter plaatse bleek het om een ruzie in de relationele sfeer te gaan en stond een 32-jarige Rotterdamse te tieren op het balkon van de bewoner. De twee agenten die erop af kwamen, haalden de vrouw van het balkon en hielden haar aan. Toen de agent de vrouw in de arrestantenbus de gordel om wilde doen, schopte ze tegen de borst van de agent. Door het steekvest wat deel uit maakt van het politie uniform heeft de agent hier gelukkig geen letsel aan overgehouden. De vrouw wordt verhoord en het onderzoek loopt.