Schietpartij op klaarlichte dag in Bureau Rijnmond

Schietpartij

Twee jongemannen op een scooter schieten op 3 mei rond 14.15 uur op de Essenburgsingel in Rotterdam een voetganger neer. Het slachtoffer wordt in zijn been geraakt en de daders gaan ervandoor. Omstanders ontfermen zich over hem en bellen 112. De daders hingen voorafgaand aan het schietincident rond in de omgeving van de Mevlanamoskee en staan op beeld. Wie herkent ze?



Inbrekers in beeld

Op 1 januari sloegen inbrekers toe aan de Rotterdamse Francois Nivardstraat. Een garagedeur en een keukenraam moesten het ontgelden. Wie herkent ze?

In de avonden van 21 en 23 januari 2019 probeerden drie (vermoedelijk dezelfde) daders in te breken in twee woningen in Krimpen aan den IJssel. Eén woning aan de Jan Steenstraat en de andere aan de Lansing. Bij beide pogingen werd geprobeerd om de deur met breekijzers te forceren, wat niet lukte. Bij de inbraak aan de Lansing lieten de daders zelfs twee breekijzers achter. Bewakingscamera's legden de acties van deze heren vast en de politie hoopt op herkenning.



Wie probeerde het Kruidvat te overvallen?

Een nog onbekende man probeerde op 9 maart een filiaal van het kruidvat aan het Marinus Bolkplein in Rotterdam te overvallen en bedreigde een personeelslid met een vuurwapen. Zijn actie mislukte, want het winkelpersoneel kon hem geen geld geven. De man ging er zonder buit vandoor. De politie zoekt hem en vraagt de kijkers van Bureau Rijnmond om hun hulp.



Fietsers botsen

Aanrijdingen tussen fietsers onderling gebeuren wel vaker, maar een aanrijding waarbij de veroorzaker wegrijdt en de ander hulpeloos en gewond achterlaat, is geen dagelijkse kost. Het overkwam een Rotterdamse vrouw op 19 april op het Eliotpad. Wie getuige was en nog niet met de politie gesproken heeft, wordt gevraagd met de politie te bellen. En, de weggereden fietser mag zichzelf uiteraard ook nog melden...



Kijk naar Bureau Rijnmond

Help de politie deze en andere misdrijven op te lossen en kijk naar Bureau Rijnmond op donderdagmiddag rond 17.20 uur op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur). Kijk voor meer informatie en de afzonderlijke items ook op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse sociale media.