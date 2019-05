Hennepkwekerijen gevonden in twee woningen

In een woning aan de Marconistraat zijn een deel van de huiskamer, de schuur en drie slaapkamers ingericht en in gebruik als hennepkwekerij. Duidelijk is dat dit al langere tijd gebeurd. In één van de kweekruimten heeft blijkbaar een korte brand gewoed gezien de zwart geblakerde wanden. Uit de woning zijn in totaal 615 hennepplanten weggehaald. Sporen wijzen erop dat er eerdere oogsten zijn geweest. De woning is van het energienet afgesloten, omdat er sprake is van diefstal stroom.

Op de zolder van een woning aan de Enclaveberg is een recent geoogste hennepkwekerij aangetroffen. Uit onderzoek is vastgesteld dat ook deze kwekerij langere tijd in bedrijf is geweest. In de ruimte staan 140 kweekpotten gereed voor een nieuwe oogst. Ook hier is er sprake van diefstal stroom, zodat ook deze woning van het energienetwerk is afgesloten.