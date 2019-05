Overval, diefstal, woninginbraak en drugsafvaldumping in Bureau Brabant

Langs de Pompstationweg, in een bosgebied gelegen tussen de Gilzerbaan en de Bredaseweg in Tilburg is donderdag 4 april 2019 tussen 11.00 en 16.00 uur drugsafval gedumpt. Agenten troffen na een melding van een wandelaar in het natuurgebied een tiental vuilniszakken en jerrycans aan. Ook lagen er productiematerialen van een drugslab. Het bleek te gaan om synthetisch drugsafval. Bij het afval lagen ook attributen die te maken hadden met de productie van de drugs, zoals destilleerkolommen. De dumplocatie lag in het waterwingebied bij het waterleidingbedrijf. We zoeken getuigen van deze dumping en mensen die niet in de buurt waren maar toch over informatie beschikken. In het item komt ook boswachter Erik de Jonge aan het woord. Hij vertelt over de schade voor mens en natuur en de financiële gevolgen. Officier van Justitie Marita van Thiel legt uit waarom de aanpak van dit probleem door politie en Openbaar Ministerie zo hoog op de prioriteitenlijst staat.