Groot drugslab ontmanteld in Liempde

Het gaat om een groot drugslab. Uit een eerste verkenning is gebleken dat het drugslab een productiecapaciteit had van miljoenen xtc-pillen Onderzocht wordt nog hoe lang het drugslab operationeel is geweest.

De vier verdachten zijn ingesloten en worden verhoord. Vooralsnog zijn er geen andere verdachten in beeld. De ontmanteling van het drugslab is woensdagochtend in alle vroegte gestart.