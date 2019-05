Man opgepakt voor verduistering paarden

De man, die zich opwierp als tussenhandelaar, had afspraken met eigenaren om hun paarden namens hen te verkopen. Drie van deze zaken speelden in de periode december tot april jl. en de vierde zaak dateert uit 2017. De latere benadeelden waren via internet bij hem terecht gekomen. Zij wonen verspreid over ons land. De verdachte verkocht inderdaad deze paarden, maar verdween al snel uit beeld en hield de opbrengst zelf. Hij gebruikte verschillende namen. Uiteindelijk wisten drie van de vier eigenaren hun dier via-via te traceren en terug te bemachtigen.