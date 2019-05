Getuigen gezocht van aanranding in Lemele

Lemele – Aanranding minderjarig meisje (Getuigenoproep!)

Op vrijdagavond 15 februari 2019 tussen 18.30 en 18.45 uur heeft een onbekende man op de Beukenallee in Lemele een minderjarig meisje aangerand. Het meisje fietst om die tijd vanaf de Nieuwe Brug over de Lemelerweg naar de Beukenallee. De politie is op zoek naar getuigen en heeft de volgende vragen:

Heeft u op vrijdag 15 februari 2019 tussen 18:30 – 18:45 uur gereden op de N347 t.h.v. de Beukenallee?

Heeft u in de omgeving van de Beukenallee gereden?

Heeft u bijzonderheden gezien ter hoogte van het houten hek op de Beukenallee?

Heeft u wellicht het betreffende meisje gezien?

Dus heeft u die vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur iets gezien in de omgeving van de Lemelerweg/ Beukenallee dat met de zaak te maken kan hebben, neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-6070. 2019070520

Zwolle – Diefstal grote hoeveelheid babyvoeding

Op zaterdag 2 februari 2019 rond 15.00 uur komt een drietal bij een supermarkt aan de Hogenkampspassage in Zwolle, twee mannen en een vrouw. Ze weten in deze supermarkt 17 pakken babyvoeding weg te nemen. Eén van de mannen, met een petje, pakt de babyvoeding uit het schap en ze stoppen gezamenlijk de pakken babyvoeding vermoedelijk onder de lange donkere jas van de vrouw. Op beelden is te zien dat deze jas bijzonder wijd hangt als ze naar buiten loopt. Wie herkent het drietal of wellicht één van hen? 2019055755

Enschede - Bankpas gestolen na woninginbraak

In de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 februari 2019 wordt er bij een woning aan de Zuid Esmarkerrondweg in Enschede ingebroken. Er blijken bij de inbraak diverse persoonlijke eigendommen weggenomen te zijn, waaronder een pinpas. Met deze pas probeert een onbekende man later die nacht te pinnen. Wie herkent de pinnende man op de beelden? 2019082252

Oldenzaal – Inbraak in bedrijfsbussen gemeente

Op maandag 18 maart 2019 rond 02.30 uur wordt er ingebroken in meerdere bedrijfsbussen die staan geparkeerd op de gemeentewerf aan de Lübeckstraat in Oldenzaal. Er worden onder andere gemotoriseerde heggenscharen en kettingzagen uit deze bussen weggenomen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe drie onbekende mannen die nacht op het terrein weten te komen en naar de bedrijfsbussen lopen. Ook is te zien dat de mannen vervolgens in een donkergekleurde auto wegrijden. Wie herkent deze mannen? Al dan niet in combinatie met deze auto. 2019117973

Deventer – Bankpas gestolen door babbeltruc aan deur

Op vrijdag 22 maart 2019 staat rond 15.00 uur een man die zich voordoet als postbezorger voor de deur van een woning aan Het Laar in Deventer. De postbezorger heeft voor de 84-jarige bewoonster een cadeaukaart waarvoor zij slechts een euro hoeft te pinnen. Het blijkt een truc te zijn. De postbezorger weet tijdens het pinnen haar bankpas ongemerkt om te wisselen voor een andere. Met de bankpas van de 84-jarige vrouw wordt vervolgens geld van haar rekening gepind. Wie herkent deze pinner? 2019125819

Almelo – Man steelt geraffineerd flesjes parfum

Een onbekende man is op vrijdag 29 maart 2019 omstreeks 15:45 uur in een parfumerie aan de Grotestraat in Almelo. Hij pakt daar meerdere parfums uit het schap, doet deze in een tas en loopt zonder de producten af te rekenen de winkel uit. Wie weet wie deze man is? 2019070520

Enschede - Vrouwen stelen eigendommen uit woning na babbeltruc

Op zondag 5 mei rond 16.00 uur staat bij een 79-jarige bewoner aan de Ververstraat in Enschede een vrouw met een taart aan de deur. Zij loopt ongevraagd de woning in en onder het mom van nieuwe buurvrouw begint zij tegen hem te kletsen. Ze vertrekt weer, maar even later staat ze weer voor de deur. Ze loopt dan direct door naar binnen. Met haar blijkt even later een andere onbekende vrouw te zijn meegelopen. Uiteindelijk verlaten ze de woning. Ze stelen echter onder andere contant geld van de bewoner. Wie heeft deze vrouwen gezien op zondagmiddag 5 mei, Bevrijdingsdag, in de wijk Pathmos in Enschede? 2019196192

