Man op heterdaad betrapt

Rond 22.15 uur belde een medewerker van de winkel de politie omdat hij een onbekende man uit het pand zag rennen. Ook wist de getuige te vertellen dat de man ervandoor ging in de richting van de Paralellaan en gaf zijn signalement door. De gealarmeerde agenten troffen op de Paralellaan een man aan die voldeed aan het signalement. De man werd in de kraag gevat en een tas die hij bij zich had, werd doorzocht. Hier zaten goederen in die afkomstig waren uit de winkel aan de Willem Brocadesdreef. Hierop werd de man aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

2019092083