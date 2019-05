Politie zoekt getuigen straatroof

De jongen had ’s avonds gewerkt in IJmuiden en reed op zijn scooter richting huis. Op de rotonde in Santpoort-Noord, sloeg de jongen af in de richting van de Velserbroek toen hij een witte scooter met gedoofde lichten zag rijden. Op deze scooter zaten twee voor hem onbekende jongens. De scooter kwam naast het slachtoffer rijden en hij zag dat de bijrijder van de scooter een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op hem richtte. De bijrijder gaf aan dat de jongen af moest stappen. Toen hij afstapte, ging de jongen op de scooter zitten en zei dat hij alleen een stukje wilde rijden. De bijrijder keerde de scooter om en reed weg in de richting van Driehuis. De bestuurder van de andere scooter volgde hem. Het slachtoffer rende vervolgens naar hem vriend van hem die in de buurt woont en daar werd de politie gealarmeerd. Een zoekslag in de omgeving leverde niets op.