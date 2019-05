Wapens, hennep, en harddrugs bij Zaanse controles

Zaterdagavond 11 mei vonden meerdere horeca controles in Zaanstad plaats door gemeente, Politie en Douane. Conform het horecasanctiebeleid is een horecagelegenheid in Zaandijk voor 4 weken tijdelijk gesloten op last van de burgemeester na het aantreffen van verdovende middelen. Hierbij is een persoon zaterdag aangehouden op verdenking van dealen. Hij had meerdere wikkels harddrugs bij zich, en kleinere geldbedragen.