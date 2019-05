Explosie bedrijfspand, politie zoek getuigen

Donderdagochtend rond half twee kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen dat er een harde knal was gehoord op de Jan Blankenstraat. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen zij dat alle ruiten van een reisbureau dat in het pand gevestigd was, eruit lagen. Ook was de dubbele voordeur uit het pand geblazen. Overal lag glas en auto’s die dicht bij het pand geparkeerd stonden raakten beschadigd. Door de druk van de explosie raakten gevelplaten van het pand los en werden ramen vernield. Een appartementencomplex van drie verdiepingen dat boven de zaak ligt, is korte tijd ontruimd geweest. Niemand raakte gewond.

Informatie gezocht

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u informatie neemt u dan contact met ons op via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.