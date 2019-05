Getuigen gezocht in onderzoek naar overlijden 91-jarige vrouw

De portiekwoning waar agenten het levenloze lichaam vonden, ligt gelegen aan de oneven genummerde kant van de Erasmusweg, tussen de Leyweg en de Ruinerwoldstraat in.



Omdat er aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake is van een misdrijf, startte de politie een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van haar overlijden. Hiervoor is er een Team Grootschalige Opsporing (TGO) samengesteld, bestaande uit rechercheurs van verschillende disciplines. Rechercheurs deden al een buurtonderzoek in de omgeving van de woning, maar zijn nog steeds op zoek naar getuigen.



Iets gezien of gehoord?

De recherche zoekt getuigen die iets hebben gezien of gehoord tussen dinsdag 7 mei en woensdagochtend 8 mei rond 11:30 uur in de omgeving van de portiekwoning. Hebt u informatie die bij kan dragen aan het onderzoek, neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.