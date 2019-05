Waarom werd er geschoten op de Putselaan?

Informatie kan van levensbelang zijn, zeker als het gaat om zware criminaliteit zoals schietincidenten. Als u meer weet over achtergronden, betrokkenen of verbanden, wil de politie graag met u in gesprek. Dit gesprek is vanaf het eerste moment strikt vertrouwelijk. Weet u van een ernstig misdrijf dat heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden of hebt u hierover sterke vermoedens? Dan kunt u terecht bij het Team Criminele Inlichtingen via telefoonnummer 079-3458 999. Hier vindt u meer informatie over dit team.