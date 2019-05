Buitgemaakte sieraden woningoverval

Sieraden

Het is bijna 19.45 uur wanneer er bij de woning op de Berceusestraat wordt aangeklopt. De nietsvermoedende zoon van het gezin maakt de deur open en wordt onmiddellijk bedreigd met een vuurwapen. De overvaller doorzoekt de woning en maakt een flink geldbedrag en een grote hoeveelheid waardevolle sieraden buit. In het onderzoek worden nu beelden van enkele sieraden vrijgegeven. Dit betreft een gouden ring met rond siersel, drie smalle gouden armbanden, één brede gouden armband en een goudkleurige vierkanten hanger die aan een gouden ketting hangt.

Signalement verdachte

De verdachte wordt omschreven als iemand van ongeveer 1.85 – 1.90 meter lang met een fors postuur en licht getinte huidskleur. Hij droeg zwarte jeans, een zwarte muts, een zwarte driekwart jas en een sjaal die zijn gezicht gedeeltelijk bedekte. Daarnaast viel op dat hij gebroken Nederlands sprak. Hij vluchtte weg op een blauwe herenfiets met stuurschakeling van het merk Giant, mogelijk in de richting van de Schalmeistraat. De buitgemaakte sieraden en geld vervoerde hij in een gele grote tas van het merk Zeeman.

Getuigenoproep

Klinkt het signalement van de verdachte u bekend in de oren? Herkent u de sieraden die bij deze brutale woningoverval zijn buitgemaakt? Was u getuige van de overval of zag u rond 19.40 uur iemand die het signalement beantwoordt in de buurt van de woning fietsen? Deel uw informatie via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000 (Meld Misdaad Anoniem).