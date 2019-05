8 auto’s afgevoerd tijdens grote integrale veiligheidscontrole in Malden

De gemeente vermoedt dat er in twee gevallen sprake is van uitkeringsfraude. Deze zaken worden verder onderzocht door de Sociale Recherche.

Burgemeester Mittendorff is tevreden over het verloop van de integrale controle: “We willen een veilige gemeente zijn. Daar moet je wat voor doen. Vandaar dat we juist op onze drukke Rijksweg gecontroleerd hebben op wapens, drugs, openstaande boetes en andere overtredingen. Dat is gelukt. Want samen met de politie, de Belastingdienst, de ODRN, de RDW en onze sociaal rechercheurs zijn er veel overtredingen geconstateerd. Hiermee willen we ook laten zien dat we dit soort gedrag niet toestaan in onze gemeente. Daarin blijven we samenwerken.”

