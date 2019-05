Onderzoek naar vernielingen en bekladding kunstwerken in Zeewolde

Aanhoudingen

''Echt onbehoorlijk'', meent Operationeel Expert Miklós Coumou van het team. ''We nemen de zaak hoog op en doen er alles aan om de verantwoordelijken op te sporen. En mét succes. Tot nu toe hebben we een 18-jarige vrouw en een 18-jarige man op verdenking van betrokkenheid bij de gepleegde vernielingen en bekladdingen aangehouden en verhoord. Ook een 16-jarig meisje is als verdachte gehoord, maar niet aangehouden. Alle drie de verdachten komen uit Zeewolde en hebben over hun aandeel een verklaring afgelegd."

De aangehouden man werd in verzekering gesteld, maar is inmiddels net als de aangehouden vrouw vrijgelaten.

Vervolg

De politie maakt proces-verbaal op en zet het onderzoek voort. De recherche heeft zicht op nog meer verdachten, daarmee worden meerdere aanhoudingen niet uitgesloten.

Sanctie

Welke sanctie de verdachten krijgen, bepaalt het Openbaar Ministerie.