Aanhouding na poging straatroof

Twee personen op een scooter kwamen naast het slachtoffer rijden. Ze bedreigen de persoon en het komt tot een kort handgemeen. Daarna gaat het tweetal er zonder buit vandoor. Direct zijn agenten een grote zoekactie gestart.



In de omgeving zien agenten de twee verdachten rijden en zetten het tweetal aan de kant. De passagier gaat er direct hardlopend vandoor. Agenten gaan achter de verdachte aan en weten hem uiteindelijk aan te houden. De scooterrijder ziet kans te ontkomen.



De politie stelt een onderzoek in naar het tweetal. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844. Mogelijk was het tweetal ook betrokken bij een soortgelijke bedreiging op de Van den Vondellaan in Driehuis. Dit was rond 22.30 uur. De politie zoekt ook getuigen van dit incident.



2019092876 / 2019092884