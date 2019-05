Getuigen gezocht van diefstal met bedreiging

De Haarlemmer werd woensdagavond rond 23.15 uur in het Staten Bolwerk aangesproken door een tweetal jonge mannen. Zij raakten met elkaar in gesprek totdat een van de twee mannen ineens een wapen tevoorschijn haalde en de Haarlemmer bedreigde: de Haarlemmer moest onder bedreiging van dit wapen met het tweetal naar zijn eigen huis toe, en werd daar gedwongen om geld af te staan.

De recherche heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar mensen die mogelijk informatie hebben over dit nare incident. Ook wil de recherche graag mensen spreken die mogelijk deze twee verdachten denken te kennen. Van deze verdachten zijn de volgende signalementen bekend:

Signalement verdachte 1:

- leeftijd ongeveer 16-18 jaar

- postuur stevig tot fors postuur

- lengte 180-185 cm

- blank uiterlijk

- hij sprak vloeiend Nederlands

- lichte baardgroei

- hij droeg een spijkerbroek, petje en een vest met capuchon.

Signalement verdachte 2:

- jongeman in de leeftijd van 15-16 jaar

- slank postuur

- lengte 185-190 cm

- gezichtsbeharing, zwart

- lichtgetint uiterlijk

- donkere ogen

- zwart krullend haar

- hij droeg een trainingsbroek, witte sportschoenen en een groen jack.

De recherche wil graag mensen spreken die mogelijk woensdagavond of in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 mei iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het Staten Bolwerk, Kleverparkweg, Schotersingel of Kinderhuisvest, dat te maken kan hebben met bovenvermeld incident.

Weet u dit tweetal is, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de districtsrecherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844. Vermeldt u s.v.p. registratienummer 2019092297 erbij.

Blijft u liever anoniem, maar heeft u wel bruikbare informatie voor de politie? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

Alvast hartelijk dank!

2019092297