Getuigenoproep mogelijke dumping van drugsafval

Amsterdam - In de ochtend van woensdag 15 mei 2019 krijgt de politie een melding van een dumping van vermoedelijk drugsafval. Op het Drie Burgpad in Amsterdam-Oost treffen collega’s ruim zestig vaten aan. De recherche is een onderzoek gestart naar de herkomst van deze vaten. We willen graag weten welke personen verantwoordelijk zijn voor deze dumping. De politie roept hierbij de hulp in van het publiek en zoekt mogelijke getuigen.