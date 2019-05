Verzorgingsmedewerker aangehouden

Het verpleegtehuis constateerde dat er de laatste tijd vaker sieraden verdwenen van bewoners en schakelde hierop de politie in. De politie stelde een uitgebreid onderzoek in en controleerde daarbij onder andere de boekhouding van een juwelier uit Den Haag. Daaruit bleek dat de 44-jarige verdachte aan groot aantal sieraden had ingeleverd. Alle informatie leidde donderdagochtend 16 mei tot haar aanhouding.



Huiszoeking

Tijdens de huiszoeking bij de verdachte trof de recherche bij de verdachte tientallen sieraden aan die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Het team gaat nu onderzoeken of ze de eigenaren van de sieraden kunnen achterhalen door onderzoek te doen bij het verzorgingstehuis waar de verdachte werkte.