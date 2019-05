Korpsonderhandelaar en arrestatieteam ingezet bij gijzeling

De melding van het slachtoffer kwam via via binnen bij de politie. De tekst ‘ik word vastgehouden’ van het slachtoffer was voor de politie genoeg om met meerdere politie-eenheden met spoed naar de Bellevoysstraat te gaan. Na verschillende pogingen om de man veilig uit de woning te praten, werd de korpsonderhandelaar ingezet. Ook het arrestatieteam en Team Parate Eenheid stonden inmiddels klaar. Er is uiteindelijk een inval gedaan in het huis waar een 22-jarige Rotterdammer werd aangehouden. De vrouw, 21 jaar en ook uit Rotterdam, is naar het politiebureau voor aangifte en wordt nagekeken door ambulancepersoneel. Vermoedelijk heeft het zich afgespeeld in de relationele sfeer. De politie onderzoekt wat er zich precies heeft afgespeeld.