Overval supermarkt Zwijndrecht, politie zoekt getuigen

De jongen is tussen de 14 en 17 jaar oud, heeft een normaal postuur en droeg een petje. Nadat hij een greep uit de kassa had gedaan is hij er rennend vandoor gegaan richting de Rembrandtstraat. Vervolgens ging hij een steeg in die parallel loopt aan de Van Ruisdaelstraat, die uitkomt op de Vermeerstraat.

De politie zoekt getuigen die gisteravond rond acht uur de jongen zagen wegrennen, vermoeden wie hij is of andere waardevolle informatie hebben voor het onderzoeksteam. U kunt dit doorgeven via 0900-8844, anoniem mag ook via 0800-7000 of vul het formulier in op www.meldmisdaadanoniem. Maakt u gebruik van ons tipformulier dan komt de informatie ook bij het onderzoeksteam terecht.