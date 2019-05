Wie reed 5-jarig jongetje aan op Hendrick Croesinckstraat?

Het jongetje stak over op de Croesinckstraat in de wijk Hillesluis toen hij werd geraakt door een auto. De bestuurster, met een licht roze hoofddoek en een roze jurk en teenslippers aan, stapte even uit en reed vervolgens door. Omstanders bekommerden zich om het mannetje en belden de ambulance. Met verwondingen aan zijn gezicht, heup en buik is hij naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hij weer thuis. De politie is op zoek naar de vrouw. Ze reed dus vermoedelijk in een grijze Peugeot. Ken u haar of bent u de vrouw? Meld het bij de politie via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in.