Drugsdealer door de politie aangehouden

Agenten surveilleerden woensdagmiddag in burger in het Valkenbergpark en nabij het Station, in het zogenaamde VAST gebied om drugsdealers op heterdaad te betrappen. Een van de agenten zag dat op de Willemstraat een bekende van de politie iets uitwisselde met een jongere man en een vrouw. Bij het nakijken van de beelden was inderdaad te zien dat er dingen werden uitgewisseld. Enkele weken geleden was met hem al een ‘stopgesprek’ gehouden omdat hij wel een drugs kocht in een coffeeshop en deze dan op straat weer doorverkocht. Agenten in uniform hebben vervolgens de 24-jarige man en een 22-jarige vrouw uit Polen gecontroleerd. Bij de man werd een zakje wiet aangetroffen.