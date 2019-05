Integrale controle levert veel openstaande boetes en belastingschulden op

Tilburg - Op donderdag 16 mei 2019 werden in Tilburg integrale verkeerscontroles gehouden met name gericht op mobiel banditisme en Ondermijning. Aan de actie werkten naast de politie ook de douane en de Belastingdienst mee. Er werden tien openstaande boetes geïncasseerd, voor in totaal 8171 euro, bij vijf van hen zou anders de auto buiten gebruik gesteld worden. De Belastingdienst inde ruim 26.000 euro aan openstaande schulden en nam veertien auto’s in beslag waarvan er twee daadwerkelijk werden afgevoerd.