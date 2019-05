Rijbewijzen ingevorderd tijdens snelheidscontrole

Een automobilist heeft een bekeuring gehad voor het overschrijden van de maximum snelheid met 33 kilometer. Twee motorrijders hebben hun rijbewijs in moeten leveren aangezien zij de maximum snelheid overschreden met 92 km per uur. Een andere automobilist heeft een snelheid van 150 km per uur gehaald. Ook hij is zijn rijbewijs kwijt. De maximum snelheid op de Burgemeester Letschertweg bedraagt 80 kilometer per uur.