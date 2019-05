Samenwerking politie, brandweer en een boer bij aanhouding

Op donderdag 16 mei 2019 om 18.15 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum dat er een auto in de sloot was gereden langs de Willem Hendrikstraat. Verschillende hulpdiensten werden naar de locatie gestuurd. De melder gaf aan dat de bestuurder uit de auto was en dat hij gewond was. De melder gaf ook aan dat de man mogelijk dronken was wegrende de akkers op. Toen agenten ter plaatse waren troffen ze inderdaad een lege auto aan in de sloot. In de verte zagen ze de verdachte rennen. Een van de agenten zag een boer op een tractor, samen hebben ze met de tractor de achtervolging ingezet op de verdachte door de akkers. Toen ze niet bij de verdachte konden komen, omdat hij een sloot was overgestoken, probeerde de agente met een surveillanceauto bij hem te komen. De andere agent is toen als passagier op een brandweerauto gesprongen om ook achter de verdachte aan te gaan. Uiteindelijk is de verdachte, een 55-jarige Belg, met behulp van enkele brandweerlieden en gebruik van pepperspray, aangehouden. Personeel van de ambulance, die ook meegereden was, kon de man direct behandelen. Hij wordt verdacht van het rijden onder invloed. Door de actie is er land vertrapt van de boer. Hij gaat de schade claimen bij de verdachte.