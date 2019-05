Weer oudere mensen de dupe van scharensliep

In Axel was de afspraak dat de man twee messen voor 7,50 euro zou slijpen. Bij afleveren bleek dat 7,50 euro per mes te zijn. Maar uiteindelijk ging hij er met een briefje van 50 euro vandoor zonder wisselgeld te geven. In Goes was de afspraak dat de scharensliep voor 9,95 enkele messen en een schaar zou slijpen. Maar bij aflevering was dat bedrag 92.50 euro geworden. De man imponeerde het ouder echtpaar dat ze dat geld maar betaalden. In Middelburg betaalde een dame 200 euro voor het slijpen van enkele messen, veel te veel natuurlijk. In alle zaken bleek dat de messen en scharen slecht of helemaal niet geslepen waren.. Er is een vaag signalement van de mogelijke verdachte wat op sommige punten overeenkomt. Het zou gaan om een forse man met een kaal hoofd. Hij zou in een donkerkleurige auto kunnen rijden