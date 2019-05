Pool met steekwonden in ziekenhuis. Wie weet wat er gebeurde?

Het bleek te gaan om de 31-jarige Poolse Pawel, van wie we inmiddels hebben vastgesteld dat hij in een woonvoorziening voor arbeidsmigranten in Best verblijft. De man is donderdagavond 16 mei aan het begin van de avond nog door onze collega’s gecontroleerd nabij het NH Hotel aan De Maas in Best, na een melding van overlast. Waar hij daarvoor of daarna tot het moment van aantreffen op de Matterhorn is geweest is niet duidelijk. Ondanks dat niet valt uit te sluiten dat de verwondingen bij Pawel al enkele dagen oud zijn, heeft hij hierover bij de controle op donderdagavond zelf niet gesproken. De betreffende politiemensen is het ook niet opgevallen. Waar en hoe hij gewond is geraakt en wie daar mogelijk voor verantwoordelijk is wordt door ons onderzocht. De man is weliswaar ernstig, maar niet levensbedreigend gewond.