Beschieting voertuig

Zowel de bestuurder van de auto die onder vuur werd genomen als de verdachte zijn gevlucht van de plaats van het incident. De vluchtrichting van beide voertuigen is nog onbekend, evenals een signalement van de verdachte. De politie komt daarom graag in contact met mogelijke getuigen die meer gezien hebben of meer duidelijkheid kunnen verschaffen.



Onderzoek

De plaats waar de beschieting plaatsvond, is afgezet voor onderzoek. De politie gaat daar in gesprek met mogelijke getuigen en heeft daarnaast sporenonderzoek opgestart.



Getuigenoproep

Was u rond 19.00 uur op De Flammert in Bergen? Was u getuige van het incident of heeft u mogelijk meer informatie? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of deel uw informatie anoniem via 0800-7000.(Meld Misdaad Anoniem).