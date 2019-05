Aanhoudingen en 380.000 euro aan contanten in witwasonderzoek

De Dienst Landelijke Recherche deed -onder het gezag van het Landelijk Parket- onderzoek naar ondergronds bankieren en heeft dinsdag 14 mei panden in Den Bosch, Deurningen en Enschede doorzocht. Eerder in dit onderzoek vonden rechercheurs in auto’s grote hoeveelheden contant geld aan van 70.000 en 53.000 euro. Dit geld is in beslag genomen.