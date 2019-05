Aanhoudingen internationale chemicaliën-handel

Aan de hand van grensoverschrijdende samenwerking door de betrokken politiediensten kwamen in het onderzoek locaties in beeld in de Limburgse plaats Roermond en de Brabantse plaats Liempde. Afgelopen dinsdag 14 mei werd op een boerderijcomplex in Liempde een grote productieplaats voor MDMA (grondstof voor de drugs XTC) aangetroffen en ontmanteld door Team Ondermijning Oost-Brabant. In Roermond werden nog eens een hoeveelheid chemicaliën aangetroffen die in een garagebox lagen opgeslagen.

Aanhoudingen

Het onderzoek is nog in volle gang. Inmiddels zijn in België 3 personen aangehouden en in Nederland 5 personen. In Liempde werden een 54-jarige vrouw en een 60-jarige man uit die plaats aangehouden. De andere twee aangehouden verdachten zijn twee mannen van 29 en 30 jaar uit Weert. In Roermond is een bewoonster van het betreffende pand aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Aanpak van ondermijning

Het Team Ondermijning Limburg is onderdeel van een gezamenlijke geïntensiveerde aanpak om als overheid de ondermijnende en georganiseerde criminaliteit in Zuid-Nederland een halt toe te roepen. Zij doen dat door integrale samenwerking met gemeenten, provincies, RIEC Limburg, bedrijven/instanties, justitie in het buitenland, bijzondere opsporingsdiensten en burgers.

Een van de grote gevaren voor de Nederlandse samenleving is de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit heet ondermijning, waarbij het gaat om illegale activiteiten die bijna niet zijn uit te voeren zonder gebruik te maken van legale diensten zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Elke interventie is bedoeld om te raken en verstoort dit soort criminele samenwerkingsverbanden.