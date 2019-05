Grote kwekerij in loods aangetroffen

Weert - Vrijdag heeft de politie een hennepplantage opgerold aan de Vliesvenweg in Weert. De brandweer kreeg even na half negen een melding van brand in een leegstaande loods, die vroeger werd gebruikt als koelopslag. In de loods trof de politie in koelcellen zo’n 3000 a 4000 hennepplanten aan. Er is ter plaatse een 44-jarige man aangehouden. Deze man bevond zich in het pand. Uit voorzorg is gekeken of de man medische zorg nodig had. De politie onderzoekt zijn eventuele betrokkenheid bij de zaak.