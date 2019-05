De man krijgt klappen en deelt ook klappen uit. Hierop gaat de verdachte er vandoor. Alleen blijven er persoonlijke eigendommen van hem achter. Hiermee weten agenten de identiteit van de verdachte vast te stellen.

Een 16-jarige jongen werd later door de agenten in een woning in Haarlem aangehouden. Dit ging niet zonder slag of stoot. Een ander persoon in de woning, een 13-jarig meisje, werd ook aangehouden. Dit omdat agenten in hun werk werden belemmerd en in hun gezicht werden gespuugd. De verdachte van de straatroof en ook het meisje is meegenomen naar het politiebureau.

Getuigen van de straatroof kunnen contact opnemen met 0900-8844.

2019093582