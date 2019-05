Inbrekers overlopen

Een getuige zag de drie mogelijke verdachten wegrennen vanaf de Dr. Schaepmanstraat in de richting van de Schimmelweg. In de Dr. Schaepmanstraat stapten de drie in een gereedstaande zwarte bus van het merk Mercedes, type Vito. Deze bus reed vervolgens weg de Meurstraat op en ging linksaf de Alberdingk Thijmstraat op.



De bewoners deden aangifte van de inbraak. Direct na het incident deden rechercheurs onderzoek in en rondom de woning. De politie zoekt nog getuigen.



Signalementen

Alle drie de mannen waren in het zwart gekleed. Twee van hen zijn tussen de 1.70 en 1.80 lang met een smal postuur en de derde verdachte was iets kleiner. De mannen droegen gezichtsbedekking. Een van hen sprak Marokkaans.



Getuigen gezocht

Hebt u iets gezien of gehoord van de inbraak of hebt u camerabeelden uit de omgeving van de Dr. Schaepmanstraat waarop de verdachten te zien zijn? Help ons dan dit misdrijf op te lossen en bel met de districtsrecherche via 0900-8844. Of bel anoniem met 0800-7000.