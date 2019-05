Man gewond na schietincident Ledeganckplein

Rond 15.45 uur kwam de melding binnen dat er op het Ledeganckplein in Den Haag een schietpartij had plaatsgevonden. De toedracht van het schietincident is nog niet bekend. De politie heeft de omgeving van het schietincident afgesloten en doet uitgebreid onderzoek.



Signalement

Na het schietincident zou de mogelijke schutter, een man, zijn weggevlucht. Deze man draagt een donkere jas met capuchon en is tussen de 1.75 – 1.85 meter lang.



Getuigen gezocht

De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. De politie verzoekt iedereen die meer informatie heeft over het schietincident, contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.



Slachtofferhulp

Op het politiebureau Laak aan de Slachthuisstraat 25 in Den Haag wordt slachtofferhulp aangeboden voor mensen die getuige zijn geweest van dit incident. Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen met het politiebureau via 0900-8844.