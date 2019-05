Automobilist (26) zwaar gewond bij verkeersongeval

Diessen - Een 26-jarige man uit Oost West en Middelbeers is vrijdagavond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Beerseweg. De automobilist verloor vermoedelijk door nog onbekende oorzaak in een bocht de macht over het stuur en belandde tegen een boom. Hij werd met hoofdletsel naar het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg gebracht.