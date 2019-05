Bejaarde man uit Vlissingen overleden na verkeersongeval

Het 77-jarige slachtoffer kwam met zijn auto door onbekende oorzaak op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer terecht en botste daar frontaal op een vrachtwagen met oplegger, bestuurd door een 61-jarige man uit Krabbendijke. Daarna schoot hij terug naar zijn ‘eigen’ weghelft en kwam daar in botsing met een 48-jarige vrouw uit Vlissingen, die voor het ongeval achter de 77-jarige man uit Vlissingen had gereden. Zowel de vrachtwagenchauffeur als de vrouw raakten gewond en zijn voor controle naar een ziekenhuis gebracht.

De 77-jarige automobilist was op slag dood. De politie vermoedt dat de man voorafgaand aan het ongeval onwel is geworden, maar dit kan door de ernst van het ongeval niet meer worden vastgesteld.