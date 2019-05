Dodelijk verkeersongeval in Breda, politie zoekt getuigen

Om 03.28 uur werd een ernstig verkeersongeval gemeld op de kruising van de Westerparklaan en het Heilaarpark tussen een fietser en een taxi. In de taxi zat alleen de chauffeur. Drie fietsers reden ongeveer 50 meter voor het slachtoffer vooruit. Zij hoorden de klap en zijn direct naar het zwaar gewonde slachtoffer terug gereden en begonnen met reanimeren. Dit werd door de hulpdiensten overgenomen, maar de fietser bleek te zijn overleden. Een echtpaar dat kort na het ongeval in hun auto voorbij kwam, stopte, ook zij boden hun hulp aan. Voor de betrokkenen is slachtofferzorg ingeschakeld. Een verkeersongevallenanalist is ter plaatse gekomen om een sporenonderzoek in te stellen. De taxi is getakeld. De chauffeur is aangehouden ter zake de Wegenverkeerswetgeving. Hij wordt vandaag verhoord.