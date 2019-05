Jongens belaagd door straatrovers

Beide slachtoffers hebben aangifte gedaan. Zij fietsten met een vriendin over de Voorvang. Ze zagen een jongen bij een lantaarnpaal staan die hen wenkte. Hij vroeg hen de weg. Terwijl zij op hun mobieltje dat uitlegden kwamen uit de bosschages nog vijf of zes jongens die bivakmutsen op hadden. Een van de straatrovers had vermoedelijk een taser bij zich. De aangevers werden door de jongens geschopt en geslagen. Een van hen moest zijn mobieltje en portemonnee afgeven. Het andere slachtoffer had geen portemonnee bij zich, zijn GSM-telefoon was hij tijdens het tumult al kwijt geraakt. Zijn mobiele telefoon werd door agenten later terug gevonden. Het is onduidelijk waarheen de straatrovers gevlucht zijn.