Getuigen gezocht van brandstichting auto

Het is niet voor het eerst dat er autobranden zijn in Grave. De laatste brand was in februari van dit jaar en dat was de tiende brand sinds begin 2014. De recherche onderzoekt mogelijke verbanden tussen de branden: “Hoewel de frequentie van de branden laag is, sluiten wij een verband inderdaad niet uit. Het is voor ons onderzoek daarom erg belangrijk om in het bezit te komen van camerabeelden en/of foto’s die vlak na de brand zijn gemaakt. Veel buurtbewoners hebben namelijk iets meekregen van de brand op het Touwslagerserf. Mogelijk zijn daar interessante video’s of foto’s gemaakt”.



Iedereen die informatie of beeldmateriaal heeft kan die kwijt via onderstaand tipformulier. Bellen kan op 0900-8844. Blijf je liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.