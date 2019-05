Gewapende woningoverval

Mishandeld

Naast de bewoner waren er daarnaast nog een man en vrouw in de woning aanwezig op het moment dat ze opgeschrikt werden door de woningoverval. Uit eerste onderzoek blijkt dat er meerdere verdachten zijn, er wordt gesproken van vier verdachten. De personen in de woning werden mishandeld en onder dreiging van wapens gedwongen diverse eigendommen af te staan. De daders gingen er bij het aanbreken van de ochtend vandoor.



Getuigenoproep

De politie verricht sporen- en buurtonderzoek. Op dit moment is er nog geen duidelijk signalement van de verdachten. Daarom is het belangrijk dat mensen die iets gezien hebben of mogelijk meer informatie hebben zich melden bij de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).