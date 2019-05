Resultaten landelijke actie tegen mobiel banditisme

Verschillende verdachten zijn aangehouden voor het vervoer van kilo’s hard- en softdrugs in al dan niet verborgen ruimtes in voertuigen, voor witwassen (in één geval meer dan 100.000 euro) en gestolen goederen. Daarnaast zijn veel openstaande boetes geïnd en verdovende middelen, geld en (vuur)wapens in beslag genomen. Ook zijn er bij de actie bijna vijftig voertuigen in beslag genomen in verband met openstaande belastingschuld, onbetaalde boetes of lopende onderzoeken.

Taskforce Mobiel Banditisme

De Taskforce Mobiel Banditisme heeft tot doel Nederland onaantrekkelijk te maken voor mobiele bendes. Dat doet zij in opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Politie, Openbaar Ministerie, Gemeente Roermond, Detailhandel Nederland, Transport en Logistiek Nederland en het Ministerie van Justitie en Veiligheid voeren samen met andere partners een integraal actieplan uit om mobiel banditisme tegen te gaan en daders aan te pakken.

Lees meer over de nieuwe richtlijn voor de aanpak van mobiel banditisme in het gezamenlijk persbericht vanuit de Taskforce Mobiel Banditisme, bestaande uit: OM, politie, Vereniging Nederlandse Gemeenten, ministerie van Justitie en Veiligheid, Detailhandel Nederland en Transport en Logistiek Nederland: https://www.politie.nl/nieuws/2019/april/30/00-hogere-strafeisen-voor-mobiel-banditisme.html

Trivium is een actie van de Nederlandse politie die gericht is op de aanpak van zogenaamd mobiel banditisme. Elk half jaar wordt deze actie georganiseerd. Met interventies op de verkeersstromen, zowel landelijk als lokaal, worden rondtrekkende criminele groepen die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming en zakkenrollerij bestreden. Mobiel banditisme hoort tot de High Impact Crimes en de aanpak daarvan heeft de hoogste prioriteit bij de politie.