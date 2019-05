Motorrijder overleden na ongeval

Een 43-jarige man uit Ommen is overleden nadat hij betrokken was bij een verkeersongeval op de Zuiderval.

Op zaterdag 18 mei kwam er om 12.31 uur een melding van een motorrijder die met zijn voertuig onderuit was gegaan op de Zuiderval in Enschede. De bestuurder, een 43-jarige man uit Ommen was reeds met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Getuigen vertelden aan de politieagenten wat ze gezien hadden. De motorrijder heeft een manoeuvre uitgevoerd waardoor hij de auto van een 51-jarige man uit Borne raakte en in onbalans kwam. De motorrijder ging vervolgens onderuit en botste tegen de paal die aan de rechterzijde van de weg stond. De sleper heeft de beschadigde motor afgevoerd.

Een paar uur later is de 43-jarigeslachtoffer aan zijn verwondingen in het ziekenhuis overleden.

2019216482 CW