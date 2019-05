Politie zoekt getuigen verkeersongeval A9

Het is vooralsnog niet bekend hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. Getuigen verklaarden dat de mannelijke bestuurder ineens in de remmen ging en de Hilversumse daardoor achterop reed. De auto van de vrouwelijke betrokkene is door het ongeval volledig uitgebrand. Zowel de man als de vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding en is op zoek naar getuigen die dit ongeval hebben zien gebeuren. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.

2019094414