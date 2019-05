Vrouw slachtoffer van straatroof

Het slachtoffer had haar auto geparkeerd en stapte uit. Toen zij naast de auto stond, merkte zij dat ze uit balans werd gebracht door een voorbijkomende fietser. Toen trok de man op de fiets de handtas mer kracht uit haar handen. De fietser ging er vandoor in de richting van de Cesar Franckstraat en het slachtoffer rende achter hem aan. In de richting van de Vivaldistraat, raakte de vrouw de man uit het oog. Een getuige zag dat de man de tas weggooide en toen het slachtoffer haar tas weer terug had, zag zij dat haar portemonnee was weggenomen. Het slachtoffer kon haar belager als volgt omschrijven;

- 40 á 60 jaar oud;

- donker gedekt haar;

- getinte huidskleur;

- armoedig uiterlijk qau kleding;

- onverzorgd uiterlijk;

- donker jack/bovenkleding;

- broek onbekend, wel lange broek.

De politie heeft deze straatroof in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

2019093896