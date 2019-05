ANPR zet politie op spoor verduisterde auto

Goirle - Op zaterdag 18 mei 2019 is omstreeks 13.15 uur op de Turnhoutsebaan en 26-jarige Tilburger aangehouden ter zake verduistering. Hij reed in een auto die hij geleased had in augustus 2018 terwijl hij daarna nooit aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Hij kon door de leasemaatschappij ook niet meer getraceerd kon worden. Vanwege het niet nakomen van de financiële verplichtingen deed het bedrijf aangifte van verduistering. De politie kwam de auto met daarin de verdachte dankzij ANPR-apparatuur op het spoor.